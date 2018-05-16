Фабио Фоньини выбивает Доминика Тима из борьбы уже на старте Мастерса в Риме.

6-й номер посева соревнований категории Мастерс в Риме австрийский теннисист Доминик Тим не сумел преодолеть уже стартовый для себя второй раунд турнира. В трех партиях Доминик уступил местному спортсмену Фабио Фоньини, занимающему на данный момент 21-ю строчку мирового рейтинга. Тим не лучшим образом начал матч, вроде бы проснулся к середине стартового сета и отыграл быстрый брейк в исполнении итальянца, но тут же снова упустил собственную подачу. Во втором сете Доминик попросту разгромил Фоньини, но решающий отрезок встречи Фабио оставил за собой благодаря единственному успеху на приеме. На сенсационную победу Фабио Фоньини понадобилось чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
Фабио Фоньини - (6) Доминик Тим - 6:4, 1:6, 6:3
В третьем раунде Мастерса в Риме Фабио Фоньини сыграет с немецким теннисистом Питером Гойовчиком.
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