Каролин Гарсия выходит в третий круг соревнований в Риме.

7-я ракетка турнира категории WTA Premier 5 в столице Италии французская теннисистка Каролин Гарсия успешно начинает выступления на соревнованиях. В стартовом для себя матче второго круга Каролин в двух партиях переиграла венгерскую спортсменку Тими Бабош, занимающую на данный момент 38-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов противостояния Гарсия всего по разу отличилась на приеме, но этого француженке хватило для того, чтобы отпраздновать итоговую победу. На выход в третий раунд турнира в Риме Каролин Гарсия потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(7) Каролин Гарсия - Тимеа Бабош - 6:3, 6:4
Теперь Каролин Гарсия ждет победительницу матча между американкой Слоан Стивенс и представительницей Эстонии Кайей Канепи.
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