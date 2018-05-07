понедельник, 7 мая 2018 г.

Каролин Гарсия первой выходит в третий раунд турнира в Мадриде.

Французская теннисистка Каролин Гарсия, которая на соревнованиях в Мадриде получила 7-й номер посева, оформила выход в третий раунд турнира. На стадии второго круга Каролин переиграла представительницу Хорватии Петру Мартич, занимающую на данный момент 40-ю строчку мирового рейтинга. Гарсия чуть было не упустила перевес со счетом 6:3, 4:0, но в итоге завершила матч в свою пользу в двух партиях. На победу в противостоянии Каролин Гарсия потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(7) Каролин Гарсия - Петра Мартич - 6:3, 7:5

Судьбу стартовой партии решил единственный брейк, который Каролин смогла оформить в середине этого отрезка встречи. Мартич могла ликвидировать отставание, но при подаче француженкой на сет Петра не воспользовалась двумя брейковыми мячами.

А вот в дебюте второй партии показалось, что проблем у Каролин не будет вовсе. Гарсия вырвалась вперед сразу с двумя геймами на приеме в активе - 4:0. Но этого солидного перевеса француженке для спокойной победы не хватило. Мартич дважды подряд взяла подачу соперницы и полностью выровняла ситуацию в счете. Правда, в концовке встречи хорватская теннисистка снова упустила собственный гейм и Гарсия тут же подала на победу.

В третьем раунде соревнований в Мадриде Каролин Гарсия сыграет с победительницей матча между Ларой Арруабарреной и Юлией Гергес.

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о 14:51
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