Каролин Гарсия первой выходит в третий раунд турнира в Мадриде.

(7) Каролин Гарсия - Петра Мартич - 6:3, 7:5
Судьбу стартовой партии решил единственный брейк, который Каролин смогла оформить в середине этого отрезка встречи. Мартич могла ликвидировать отставание, но при подаче француженкой на сет Петра не воспользовалась двумя брейковыми мячами.
А вот в дебюте второй партии показалось, что проблем у Каролин не будет вовсе. Гарсия вырвалась вперед сразу с двумя геймами на приеме в активе - 4:0. Но этого солидного перевеса француженке для спокойной победы не хватило. Мартич дважды подряд взяла подачу соперницы и полностью выровняла ситуацию в счете. Правда, в концовке встречи хорватская теннисистка снова упустила собственный гейм и Гарсия тут же подала на победу.
В третьем раунде соревнований в Мадриде Каролин Гарсия сыграет с победительницей матча между Ларой Арруабарреной и Юлией Гергес.
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