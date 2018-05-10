Каролин Гарсия обыграла Карлу Суарес-Наварро и вышла в полуфинал турнира в Мадриде.

Французская теннисистка Каролин Гарсия становится первой полуфиналисткой соревнований в Мадриде. На стадии 1/4 финала Каролин в двух партиях переиграла местную спортсменку Карлу Суарес-Наварро, занимающую на данный момент 25-ю строчку мирового рейтинга. После относительно равного дебюта поединка Гарсия перехватила инициативу и успела в концовке стартовой партии оформить сразу 2 брейка. Во второй партии самые интересные события спортсменки также приберегли на концовку - Каролин повела с геймом на приеме в активе, Карла тут же отыгралась, но снова упустила собственную подачу. Этот перевес француженки и стал ключевым. На выход в полуфинал соревнований в Мадриде Каролин Гарсия потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(7) Каролин Гарсия - Карла Суарес-Наварро - 6:2, 6:3
Теперь Каролин Гарсия ждет победительницу встречи между Марией Шараповой и Кики Бертенс.
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