Хуан Мартин Дель Потро не сумел завершить матч третьего круга Мастерса в Риме против Давида Гоффина.

Аргентинскому теннисисту Хуану Мартину Дель Потро пришлось сняться по ходу встречи третьего круга соревнований категории Мастерс в Риме против Давида Гоффина из Бельгии. По ходу второй партии противостояния Хуан Мартин отказался от продолжения борьбы из-за повреждения паха. К этому моменту Дель Потро успел проиграть стартовый сет, но по ходу второй партии аргентинец дважды вел с брейком, упускал свой перевес, но в том самом гейме, который и стал последним в матче, имел 2 сет-болла на приеме. Суммарно теннисисты провели на корте чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(9) Давид Гоффин - (5) Хуан Мартин Дель Потро - 6:2, 5:4, ret
Таким образом в четвертьфинале Мастерса в Риме Давид Гоффин сыграет с победителем матча между Кайлом Эдмундом и Александром Зверевым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий