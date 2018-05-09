Давид Гоффин с победы стартует на Мастерсе в Мадриде.

8-й номер посева соревнований категории Мастерс в Мадриде бельгийский теннисист Давид Гоффин выходит в третий раунд турнира. В своем стартовом матче второго круга Давид в двух партиях переиграл представителя Нидерландов Робина Хаазе, занимающего на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии встречи Гоффин дважды вырывался вперед с брейком, но не мог удержать преимущество. Успех бельгийцу принесла лишь третья выигранная подача соперника. Во втором сете Давид ограничился единственным выигранным на приеме геймом, но его вполне хватило для того, чтобы за 1 час и 25 минут игрового времени оформить итоговую победу.
(8) Давид Гоффин - Робин Хаазе - 7:5, 6:3
Теперь в третьем раунде Мастерса в Мадриде Давид Гоффин сыграет с победителем матча между Кайлом Эдмундом и Новаком Джоковичем.
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