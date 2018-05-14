Давид Гоффин разгромил Леонардо Майера в первом матче на Мастерсе в Риме.

9-й номер посева соревнований категории Мастерс в столице Италии бельгийский теннисист Давид Гоффин без проблем преодолел стартовый раунд турнира. В нем Давид буквально разгромил представителя Аргентины Леонардо Майера, занимающего 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Гоффин отдал сопернику всего 3 гейма. В каждом из сетов Давид оформил по 2 брейка. На победу в противостоянии бельгиец потратил всего чуть более часа игрового времени.
(9) Давид Гоффин - Леонардо Майер - 6:1, 6:2
Следующий соперник Давида Гоффина на Мастерсе в Риме определится в противостоянии между Пабло Куэвасом и Марко Чеккинато.
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