вторник, 8 мая 2018 г.

Хен Чен выиграл всего 2 гейма у Робина Хаазе на старте Мастерса в Мадриде.

21-й номер мирового рейтинга корейский теннисист Хен Чен безславно завершил выступления на соревнованиях категории Мастерс в Мадриде. На стадии первого же круга Хен потерпел разгромное поражение от представителя Нидерландов Робина Хаазе, занимающего на данный момент 44-ю строчку мужской классификации. В стартовом сете противостояния Чен еще хоть пытался бороться, а вот во второй партии корейский теннисист получил от соперника полноценную баранку. На победу в матче Робину Хаазе понадобилось всего 55 минут игрового времени.


Робин Хаазе - Хен Чен - 6:2, 6:0

Во втором раунде Мастерса в Мадриде Робин Хаазе сыграет с 8-м номером посева турнира бельгийцем Давидом Гоффином.

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о 15:47
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