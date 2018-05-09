среда, 9 мая 2018 г.

Симона Халеп уверенно разобралась с Кристиной Плишковой и стала четвертьфиналисткой турнира в Мадриде.

Румынская теннисистка Симона Халеп становится первой четвертьфиналисткой соревнований в Мадриде. На стадии третьего раунда турнира, на котором Симона получила 1-й номер посева, Халеп в двух партиях переиграла чешскую спортсменку Кристину Плишкову, занимающую на данный момент 94-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет прошел при полном доминировании лидера женской классификации, а вот во втором сете Плишкова сумела навязать сопернице настоящую борьбу. Но в итоге, благодаря позднему брейку, Симона отпраздновала итоговую победу, на которую ей понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(1) Симона Халеп - (Q) Кристина Плишкова - 6:1, 6:4

Практически в самом начале поединка Симоне Халеп удалось добиться перевеса с брейком. Теннисистки обменялись выигранными подачами, но уже в следующем гейме на приеме румынская теннисистка сумела навязато сопернице борьбу. Плишкова без боя сдаваться не собиралась и даже отыграла 4 брейк-поинта, но с пятой попытки Халеп оставила за собой этот затяжной гейм.

Проигрыш собственной подачи немного подкосил Кристину, которая до конца стартового сета так и не пришла в себя. Спустя несколько минут чешская теннисистка позволила сопернице уйти в отрыв сразу с двумя брейками. Сразу после этого Симона без проблем подала на победу в партии.

Второй сет начался с рывка в исполнении Плишковой, правда, конвертировать усиление игры в перевес по счету чешская теннисистка не смогла. Сначала Кристина уверенно защитила собственную подачу, которую она выиграла под ноль, а затем Плишкова взяла 3 стартовых розыгрыша в гейме на приеме. Симона тройной брейк-поинт отыграла, ликвидировала и четвертый шанс соперницы на брейк и в итоге защитила сложнейшую подачу.

Ближе к завершению партии Плишкова получила еще одну возможность отличиться на приеме, но и пятый за матч брейковый мяч Кристина реализовать не смогла. А вот Симона в следующем же гейме преподнесла сопернице настоящий урок - с первой же попытки в сете Халеп оформила брейк и тут же под ноль подала на победу в матче.

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Симона Халеп может встретиться уже с Каролиной Плишковой, конечно, если та в своем матче третьего раунда сломит сопротивление американки Слоан Стивенс.

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о 14:37
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