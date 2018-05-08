Симона Халеп с баранкой обыграла Элизе Мертенс в Мадриде.

(1) Симона Халеп - Элизе Мертенс - 6:0, 6:3
В стартовой партии матча Халеп и вовсе отвесила сопернице полноценную баранку. В начале второго сета румынская спортсменка повела с брейком и довела успешную серию до 8 выигранных подряд геймов. Лишь после этого Мертенс сумела размочить счёт. В концовке второй партии Симона ещё раз отличилась на приёме и этим брейком поставила победную точку в матче.
Теперь в третьем раунде соревнований в Мадриде Симона Халеп сыграет с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.
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