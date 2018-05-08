вторник, 8 мая 2018 г.

Симона Халеп с баранкой обыграла Элизе Мертенс в Мадриде.

Лидер текущего мирового рейтинга и, соответственно, посева крупных соревнований в Мадриде румынская теннисистка Симона Халеп уверенно преодолевает второй круг турнира. На этой стадии Симона разгромила представительницу Бельгии Элизе Мертенс, занимающую на данный момент 16-ю строчку мирового рейтинга. За матч Халеп отдала сопернице всего 3 гейма. На победу румынской теннисистке понадобилось всего чуть менее часа с четвертью игрового времени.


(1) Симона Халеп - Элизе Мертенс - 6:0, 6:3

В стартовой партии матча Халеп и вовсе отвесила сопернице полноценную баранку. В начале второго сета румынская спортсменка повела с брейком и довела успешную серию до 8 выигранных подряд геймов. Лишь после этого Мертенс сумела размочить счёт. В концовке второй партии Симона ещё раз отличилась на приёме и этим брейком поставила победную точку в матче.

Теперь в третьем раунде соревнований в Мадриде Симона Халеп сыграет с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.

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о 16:57
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