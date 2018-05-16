Симона Халеп уничтожает Наоми Осаку в стартовом поединке в Риме.

(1) Симона Халеп - Наоми Осака - 6:1, 6:0
Чисто на бумаге это противостояние второго круга соревнований в Риме выглядело, если не центральным, то, как минимум, чрезвычайно любопытным. Учитывая тот факт, что Наоми Осака в стартовом раунде выбила из борьбы Викторию Азаренко, показав при этом достаточно интересный теннис, во встрече против Симоны Халеп ожидалась серьезная борьба в исполнении японской теннисистки, но сложилось все с точностью до наоборот. Румынская теннисистка попросту разгромила соперницу, не оставив той никаких шансов даже на то, чтобы сохранить достойное лицо.
При этом начало матча, вроде бы, подтвердило его возможный боевой характер. Осака достаточно уверенно защитила собственную подачу и даже зацепилась на приеме. Халеп буквально спасла свой гейм, отыграв по ходу подачи 4 брейк-поинта. Но на этом все приятные события в матче для Осаки закончились. Описывать подробно то, что происходило на корте, не имеет никакого смысла. Халеп выиграла 6 геймов подряд в стартовой партии, отвесив, таким образом, сопернице скрытую баранку. Ну а во втором сете случился уже полноценный "бублик".
Нет, бывали, конечно, и боевые геймы, например дважды по ходу второй партии Осака добиралась до брейк-поинтов, но отдавать даже парочку геймов не входило в планы Симоны. Теперь в третьем раунде соревнований в Риме Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Донной Векич и 13-й ракеткой турнира Мэдисон Киз.
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