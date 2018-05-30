Симона Халеп провалила стартовый сет, но затем разгромила Элисон Риске на старте Ролан Гарроса.

Лидер текущего мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп с довольно нервной победы начинает выступления на грунтовом Турнире Большого Шлема. В матче первого круга, который был перенесен со вчерашнего игрового дня из-за дождя, Симона в трех сетах переиграла американку Элисон Риске. В стартовом сете Халеп была попросту не похожа сама на себя. Румынка горела - 0:5, попыталась спастись, отыграла один брейк, но снова упустила собственную подачу. Но в двух последующих партиях Симона полностью прибрала инициативу к собственным рукам и отдала до конца матча сопернице всего 2 гейма. На победу в противостоянии Симоне Халеп понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(1) Симона Халеп - Элисон Риске - 2:6, 6:1, 6:1
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2018 Симона Халеп сыграет с Тейлор Таунсенд.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий