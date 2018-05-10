Каролина Плишкова выбила Симону Халеп в четвертьфинале турнира в Мадриде.

(6) Каролина Плишкова - (1) Симона Халеп - 6:4, 6:3
В целом удачные выступления Каролины Плишковой на неудобном для чешской теннисистки грунтовом покрытии в Мадриде уже вызывают удивление. А победу Каролины в четвертьфинале над лидером посева и всего мирового рейтинга Симоной Халеп смело можно называть сенсацией. А ведь начинался матч для Плишковой совсем не так просто.
Уже первый гейм на собственной подаче, на которую Каролина должна была возлагать особые надежды, чешская теннисистка проиграла. Правда и Симоне подтвердить брейк не удалось - Каролина тут же вернулась в борьбу. В середине партии Плишкова ещё раз взяла подачу Халеп и продолжила гнуть свою линию. Точку в сете чешская теннисистка могла ставить ещё одним успехом на приёме, но не реализовала два брейк-поинта, которые были ещё и сет-боллами. Но вот подала на партию Каролина без проблем, а именно под ноль.
В начале второго сета с брейком повела уже сама Плишкова, а вот первая ракетка мира за всю партию так и не смогла зацепиться на приёме. Раздосадованная Симона в концовке матча ещё раз проиграла подачу, причём точку во встрече Каролина поставила брейком под ноль.
Теперь за выход в финал соревнований в Мадриде Каролина Плишкова поспорит с победительницей матча между Петрой Квитовой и Дарьей Касаткиной.
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