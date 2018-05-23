Ангелина Калинина с разгромной победы начинает борьбу за выход в основную сетку Ролан Гарроса.

(18) Ангелина Калинина - Даниэль Лао - 6:2, 6:1
Вроде бы, Калинина должна была быть явной фавориткой отчетного противостояния, но начало поединка сложилось для украинской теннисистки не так то уж и просто. Дважды Ангелина проигрывала собственную подачу, правда тут же ликвидировала отставание, но сам факт того, что украинка в дебюте встречи была в роли догоняющей уже настораживал. Правда, продержалось это напряжение очень недолго.
С середины стартового сета Ангелина полностью прибрала инициативу к собственным рукам. Нет, неприятные моменты в тех же геймах на подаче украинской теннисистки все еще случались, но из этих ситуаций Калинина выпутывалась с завидным постоянством. Например, еще по ходу первого сета при счете 2:2 украинская теннисистка снова доигралась до брейк-поинта в своем гейме, но на этот раз Ангелина подачу таки защитила. В дальнейшем до конца партии шансов Лао Калинина уже не давала - украинка оформила два брейка, причем приняла на сет Ангелина "под ноль".
В начале второго сета Калининой пришлось спасать собственный гейм уже с трех брейк-поинтов, но и на этот раз украинка справилась. В середине партии Ангелина оформила еще 2 брейка, так что выходила подавать на матч она при довольно комфортном перевесе. Гейм этот, правда, снова подвис, но и его Калинина спасла с тех же трех брейк-поинтов.
Во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2018 Ангелина Калинина сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.
Напомним, что вчера выход во второй раунд отбора к грунтовому Турниру Большого Шлема оформила еще одна украинская теннисистка - Марта Костюк.
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