Ангелина Калинина в напряженной борьбе уступила во втором раунде квалификации Ролан Гарроса.

Еще одна украинская теннисистка не сумела преодолеть второй раунд отбора к грунтовому Турниру Большого Шлема. Ангелина Калинина остановилась в шаге от финала квалификации Ролан Гарроса, уступив чешской спортсменке Барборе Крейчиковой, занимающей на данный момент 141-ю строчку мирового рейтинга. Калинина оставила за собой стартовый сет, трижды по ходу партии отличившись на приеме. Но в дальнейшем Крейчикова полностью наладила игру на собственной подаче и больше не позволила Ангелине оформить брейк. Таким образом Барбора оставила за собой две последующие партии и за чуть более чем за 2 часа игрового времени шагнула в финал предварительной стадии парижского мейджора.
Барбора Крейчикова - (18) Ангелина Калинина - 3:6, 6:3, 6:3
Теперь за выход в основную сетку Ролан Гарроса - 2018 Барбора Крейчикова поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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