среда, 16 мая 2018 г.

Дарья Касаткина становится сорпеницей Элины Свитолиной по третьему кругу турнира в Риме.

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробивается в третий раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. На стадии второго круга Дарья в двух партиях переиграла американку Даниэль Коллинз, занимающую на данный момент 47-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов противостояния именно Касаткина вырывалась вперед с брейком, но быстро позволяла сопернице отыграться. Правда, после этого Дарья снова брала инициативу в собственные руки и оформляла еще по два успеха на приеме в каждой из партий. На победу в матче Дарье Касаткиной понадобился час с четвертью игрового времени.


(14) Дарья Касаткина - Даниэль Коллинз - 6:2, 6:3


Теперь за выход в четвертьфинал соревнований в Риме Дарья Касаткина поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая в своем матче второго круга разгромила Петру Мартич из Хорватии.

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о 14:41
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