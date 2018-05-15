Дарья Касаткина уверенно выходит во второй раунд турнира в Риме.

Дарья Касаткина успешно стартовала на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме, где она получила 14-й номер посева. В первом раунде турнира Дарья в двух партиях переиграла австралийскую спортсменку Айлу Томльянович, начинавшую выступления в столице Италии еще с сита квалификации. В стартовой партии россиянка отвесила 69-й ракетке мира полноценную баранку, да и в начале второго сета Касаткина повела с брейком, доведя удачную серию до 8-ми выигранных подряд геймов. Томльянович бороться на бросила и даже выровняла игру, но в итоге Дарья в упорной борьбе вырвала победу во втором сете, а вместе с ним и во всем матче. На победу в противостоянии Дарье Касаткиной понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(14) Дарья Касаткина - (Q) Айла Томльянович - 6:0, 6:4
Во втором раунде соревнований в Риме Дарья Касаткина сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
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