Анжелик Кербер разгромила Марию Саккари и сыграет с Элиной Свитолиной в четвертьфинале Рима.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier 5 в Риме, на которых она получила 11-й номер посева. На стадии третьего круга Анжелик крайне уверенно переиграла гречанку Марию Саккари, занимающую 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Кербер отдала своей сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов противостояния. На спокойную победу Анжелик Кербер понадобилось даже чуть менее часа игрового времени.
(11) Анжелик Кербер - Мария Саккари - 6:1, 6:1
Теперь в 1/4 финала соревнований в Риме Анжелик Кербер сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая чуть ранее вырвала победу у россиянки Дарьи Гавриловой
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий