Мэдисон Киз снялась с турнира в Риме, Симона Халеп без борьбы выходит в четвертьфинал.

Лидер текущего мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. Соперница Симоны по третьему раунду турнира в столице Италии американка Мэдисон Киз приняла решение сняться с соревнований еще до начала противостояния. Причиной отказа Мэдисон от продолжения борьбы в Риме стала травма одного из правых ребер.
(1) Симона Халеп - (13) Мэдисон Киз - w/o
Таким образом в четвертьфинале соревнований в Риме Симона Халеп сыграет с победительницей встречи между еще одной американкой Слоан Стивенс и представительницей Франции Каролин Гарсией.
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