Филипп Кольшрайбер выбивает Роберто Баутисту-Агута из борьбы на Мастерсе в Мадриде.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер заставил уже после второго раунда зачехлить ракетку 11-го номера посева соревнований категории Мастерс в Мадриде местного теннисиста Роберто Баутисту-Агута. Филиппу удалось оставить за собой настоящий трехсетовый марафон, продолжавшийся более двух с половиной часов игрового времени. По ходу решающей партии Кольшрайбер уступал с брейком и даже позволил сопернику заработать матч-болл на приеме. Но в ключевой момент встречи немец собрался и не только ликвидировал отставание уже при подаче Роберто на победу, но и оформил еще один брейк.
Филипп Кольшрайбер - (11) Роберто Баутиста-Агут - 6:3, 4:6, 7:5
В третьем раунде Мастерса в Мадриде Филипп Кольшрайбер сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который в своем стартовом поединке переиграл Михаила Кукушкина
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