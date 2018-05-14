Филипп Кольшрайбер в матче-марафоне вырывает победу у Карена Хачанова на старте Мастерса в Риме.

Филипп Кольшрайбер оставляет за собой невероятно сложный и затяжной поединок первого раунда соревнований категории Мастерс в Риме. На старте турнира в столице Италии Филипп на тай-брейке решающего сета сломил сопротивлнеие россиянина Карена Хачанова, занимающего на данный момент 36-ю строчку мирового рейтинга. Карен вырвался вперед с брейком в самом начале поединка, заработал сет-болл на приеме, но в итоге не сумел поставить точку в партии, дважды упустил собственную подачу и проиграл стартовый сет. По ходу второго сета Кольшрайбер дважды вырывался вперед с брейком и даже подавал на матч, но теперь уже Хачанов выпутался из сложнейшей ситуации и выиграл тай-брейк. Ну а в решающей партии отличиться на приеме не удалось никому из теннисистов и судьба матча определилась на еще одном тае. На победу в матче Филиппу Кольшрайберу понадобилось почти 3 часа и 10 минут игрового времени.
Филипп Кольшрайбер - Карен Хачанов - 7:5, 6:7(7), 7:6(6)
Во втором раунде Мастерса в Мадриде Филипп Кольшрайбер сыграет с 13-м номером посева американцем Джеком Соком.
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