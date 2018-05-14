понедельник, 14 мая 2018 г.

Йоханна Конта второй раз за две недели обыгрывает Магдалену Рыбарикову.

Британская теннисистка Йоханна Конта выходит во второй раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. В стартовом поединке, как и неделю назад в Мадриде, Йоханна в двух партиях переиграла словацкую спортсменку Магдалену Рыбарикову, получившую в столице Италии 17-й номер посева. Встреча просто изобиловала брейками и брейк-поинтами. Последние случались чуть ли не в каждом гейме, но в итоге чуть удачливее в каждом из сетов оказалась именно Йоханна. На победу в матче британской теннисистке понадобилось чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


Йоханна Конта - (17) Магдалена Рыбарикова - 6:4, 6:3

Во втором раунде турнира в Риме Йоханна Конта сыграет с победительницей встречи между Су-Вей Хсие и Ариной Сабаленко. 

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о 14:19
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