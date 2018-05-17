Анетт Контавейт выбивает Винус Уильямс и выходит в четвертьфинал турнира в Риме.

Представительница Эстонии Анетт Контавейт становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. На стадии третьего круга Анетт в двух партиях переиграла американскую теннисистку Винус Уильямс, которая была посеяна в столице Италии под 8-м номером. В стартовой партии Контавейт дважды отличилась на приеме и спокойно довела этот отрезок матча до победы. Во втором сете уже Винус лидировала с брейком, но не удержала перевес, так что выяснение отношений докатилось до тай-брейка. На нем Контавейт повела сразу 6:0 и только при этом счете Уильямс-старшая бросилась отыгрываться. Винус успела ликвидировать 3 матч-болла, но эстонская теннисистка за 1 час и 20 минут игрового времени таки поставила победную точку в противостоянии.
Анетт Контавейт - (8) Винус Уильямс - 6:2, 7:6(3)
Теперь в четвертьфинале соревнований в Риме Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между Каролин Возняцки и Анастасией Севастовой.
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