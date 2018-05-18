Каролин Возняцки уступила в четвертьфинале турнира в Риме.

Датчанка Каролин Возняцки, которая на соревнованиях категории WTA Premier 5 была посеяна под 2-м номером, не сумела пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Каролин практически разгромно уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт, занимающей на данный момент 26-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет встречи изобиловал брейками, но чуть стабильнее в его концовке оказалась именно Контавейт. Во второй партии эстонская теннисистка наладила игру на собственной подаче, а вот Возняцки решить свои игровые проблемы не смогла. В итоге, Каролин выиграла за сет всего 1 гейм. На победу в противостоянии Анетт Контавейт потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.
Анетт Контавейт - (2) Каролин Возняцки - 6:3, 6:1
В полуфинале соревнований в Риме Анетт Контавейт теперь сыгрет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая в своем четвертьфинале обыграла немку Анжелик Кербер
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После поражения Каролин Возняцки румынской теннисистке Симоне Халеп достаточно оформить выход в полуфинал для того, чтобы сохранить первую строчку мирового рейтинга по итогам недели.
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