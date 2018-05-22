Марта Костюк добилась сложнейшей победы на старте квалификации Ролан Гарроса - 2018.

Марта Костюк - Эри Ходзуми - 6:4, 4:6, 6:4
Женский теннис, да еще и на грунте, всегда изобилует брейками. Не скажу, что в этом плане Костюк и Ходзуми уж сильно отличились, но в двух стартовых партиях упущенных подач в их исполнении было чуть ли не столько же, сколько выигранных. Первой на приеме в отчетном поединке сумела зацепиться именно Марта, но своими шансами украинская теннисистка не воспользовалась. Эри онеслась к возможностям намного более ответственно и первой ушла в отрыв с брейком.
Костюк могла как отыграться, так и еще больше усугубить свое положение очередной проигранной подачей. Сначала Марта упустила пару брейк-поинтов, а потом уже сама спасла собственный гейм в напряженнейшей борьбе. Правда, в середине сета украинке таки удалось перехватить инициативу, офомить сразу 2 брейка и выиграть 4 гейма подряд. Таким образом Марта получила возможность подавать на сет, но и тут выиграть собственный гейм не удалось. Благо, Ходзуми лихорадило ровно так же, так что Костюк оформила победу в стартовом сете еще одним геймом на приеме.
Вторая партия проходила, по сути, в таком же обмене брейками. Правда, на этот раз организовать ударный отрезок Марте не удалось. Дважды украинская теннисистка отыгрывала отставание с брейком, но ликвидировать третью упущенную подачу времени у Костюк уже попросту не было. Сразу после успеха на приеме Ходзуми успешно подала на вторую партию.
В третьем сете Костюк, наконец, сумела и сама оторваться от соперницы и свое преимущество украинская теннисистка удерживала вплоть до подачи на матч. В этот момент Марта дрогнула и снова упустила важнейший гейм. Но опять Ходзуми следом за чудесным спасением провалилась на собственной подаче и позволила украинской теннисистке поставить точку в матче очередным брейком.
Во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2018 Марта Костюк сыграет с итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан.
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