Марта Костюк уступила во втором раунде квалиификации Ролан Гарроса.

Мартина Тревизан - Марта Костюк - 6:3, 6:3
Марта Костюк подошла к Ролан Гарросу явно не в лучших игровых и физических кондициях - это факт. Стартовый матч против Эри Ходзуми сложился для украинской теннисистки далеко не лучшим образом, но на морально-волевых выцарапать победу в нем удалось. С Тревизан история повториться не могла по одной простой причине - итальянская теннисистка любит и умеет играть на грунте. Полагаться на случай и характер, когда у противника все действия отточены до автоматизма, не лучшее решение. За весьма ограниченное время между матчами нужно было привести в порядок не только саму игру Марты, но и "натаскать" ее тактически. Команда с задачей не справилась, хотя, если быть честными, шансов на это попросту не было.
То, что происходило у Марты с подачей, другим словом, кроме как "кошмар" просто не назовешь. К сожалению, сегодня ввод мяча с первой попытки не работал катастрофически. Вторую подачу соперница легко читала и уже с приема начинала поддавливать, мотать Костюк по корту, что для украинской теннисистки вообще стало сложнейшим испытанием - работа ног в этом матче оставляла желать лучшего.
Тревизан действительно играла, как будто, робот. Половина комбинаций итальянской теннисистки проходили в одном и том же ключе - сильнейшее давление под неудобную для Марты руку с дальнейшим переводом в пустую часть корта, когда украинка уже не в состоянии добежать до мяча. Тактика не нова, для грунта, так вообще фирменная, но ничего противопоставить ей Костюк не сумела. Украинка слишком полагалась на свои фирменные удары по диагонали, но остроты им откровенно не хватало, а учитывая отличный форхенд соперницы, этими переводами Марта сама себе копала могилу.
Теперь немного о хронологии событий в матче. В первом же гейме украинская теннисистка столкнулась с проблемами с подачей, решить которые, наверное, на протяжении матча так и не удалось. Было светлое пятно в середине стартовой партии, но оно было явно недостаточно продолжительным для того, чтобы рассчитывать на успех во встрече. Итак, в первом же гейме Костюк упустила собственную подачу и догнать соперницу у нее никак не получалось.
При счете 1:3 Марта довольно уверенно взяла второй гейм на собственной подаче в матче. Казалось бы, чем примечателен этот эпизод? Хотя бы тем, что больше в этом поединке Костюк свои геймы не брала. Тревизан упрочила свое лидерство еще одним брейком, но вот подать на сет с первой попытки итальянская теннисистка не смогла. Казалось бы, можно попытаться организовать камбек, но он не случился - Костюк под ноль проиграла еще один собственный гейм и этим брейком Мартина поставила точку в партии.
Фактически с полным отсутствием подачи Марта продолжила играть во втором сете. До середины партии Костюк удавалось бодаться на приеме. Украинская теннисистка даже трижды вырывалась вперед с брейком, но как закрепить преимущество, если ввод мяча в игру не работает категорически? С середины сета Тревизан надоело обмениваться брейками - итальянская теннисистка под ноль взяла собственную подачу и на этом можно было ставить точку в матче - Марта еще раз проиграла свой гейм и позволила сопернице подать на победу.
Никакой трагедии из случившегося делать не стоит. Кричать о том, что Марте еще рано играть на уровне WTA тоже, наверное, не нужно. Таких мыслей ведь, ни у кого не возникали ни в Мельбурне, ни, например в Штутгарте. Да, Костюк не блещет стабильностью, но при этом, откуда же ей взяться в таком возрасте, тем более, когда играешь на нелюбимом покрытии против явного специалиста в этом деле? Да, Марта набьет еще не одну шишку. Не раз огорчит поклонников. Но без этих ошибок и прогресса не будет.
Ну а Мартина Тревизан в финале квалификации сыграет с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо и Грейс Мин.
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