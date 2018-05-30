Петра Квитова спокойно выходит в третий круг Ролан Гарроса.

Петра Квитова, получившая на грунтовом Турнире Большого Шлема 8-й номер посева, уверенно преодолевает стадию второго круга. В двух партиях чешская теннисистка разгромно переиграла представительницу Испании Лару Арруабаррену, занимающую на данный момент 91-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Квитова просто смела соперницу с корта, отвесив той вполне заслуженную баранку. Второй сет получился более ровным, но все равно именно Петра первой отличилась на приеме. Арруабаррена тут же ликвидировала отставание, но Квитова успела до конца партии оформить еще один брейк. Сразу после него чешская теннисистка уверенно подала на матч. На выход в третий раунд Ролан Гарроса - 2018 Петра Квитова потратила 1 час и 10 минут игрового времени.
(8) Петра Квитова - Лара Арруабаррена - 6:0, 6:4
В третьем раунде Открытого Первенства Франции по теннису Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Анетт Контавейт и Александрой Дулгеру.
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