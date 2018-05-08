Петра Квитова выходит в третий круг соревнований в Мадриде.

10-я ракетка крупных соревнований в Мадриде чешская теннисистка Петра Квитова становится участницей третьего раунда. Во втором круге турнира Петра в двух партиях переиграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пюиг, занимающую на данный момент 65-ю строчку мирового рейтинга. Квитова уверенно оставила за собой стартовый сет, а вот во второй партии чешская теннисистка добилась успеха на затяжном тай-брейке. На победу в матче Петре Квитовой понадобилось чуть менее 2 часов игрового времени.
(10) Петра Квитова - (WC) Моника Пюиг - 6:3, 7:6(8)
В третьем раунде соревнований в Мадриде Петра Квитова сыграет с победительницей встречи между Александрой Саснович и Анетт Контавейт.
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