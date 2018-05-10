Хуан Мартин Дель Потро проиграл квалифайеру в третьем раунде Мастерса в Мадриде.

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро не смог пробиться в 1/4 финала соревнований категории Мастерс в Мадриде. На стадии третьего круга турнира, на котором Хуан Мартин был посеян под 4-м номером, аргентинский спортсмен на тай-брейке решающего сета уступил квалифайеру Душану Лайовичу, занимающему на данный момент лишь 95-ю строчку мирового рейтинга. Лайович провалил концовку стартовой партии, но затем собрался, выиграл второй сет благодаря единственному брейку, а затем на напряженном тае третьей партии оформил победу во всем матче. На выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Душан Лайович потратил 2 часа и 20 минут игрового времени.
(Q) Душан Лайович - (4) Хуан Мартин Дель Потро - 3:6, 6:4, 7:6(6)
Теперь в 1/4 финала Мастерса в Мадриде Душан Лайович сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.
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