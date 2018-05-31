Сергей Стаховский уступил Мише Звереву во втором раунде Ролан Гарросу.

Сергей Стаховский не сумел пробиться в третий раунд Открытого Первенства Франции, в основную сетку которого он попал как лаки-лузер. В четырех партиях украинский теннисист уступил немцу Мише Звереву, занимающему 64-ю строчку текущего мирового рейтинга. Зверев оставил за собой стартовый сет, но проиграл вторую партию на тай-брейке. При этом Миша за весь так не смог взять ни одного розыгрыша. В третьем сете Стаховский вел 5:2, но не сумел подать на победу в партии и, в итоге, уступил ее на тай-брейке. Ну а в четвертом сете перевес Зверева на корте был уже более чем очевидным. На победу в матче немецкому теннисисту понадобилось три с четвертью часа игрового времени.
Миша Зверев - (LL) Сергей Стаховский - 6:3, 6:7(0), 7:6(2), 6:1
В третьем раунде Ролан Гарроса Миша Зверев сыграет с победителем матча между Пабло Куэвасом и Кевином Андерсоном.
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