понедельник, 21 мая 2018 г.

Илья Марченко вернулся в тур, но проиграл на старте квалификации Ролан Гарроса.

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел преодолеть стартовый раунд квалификации Открытого Первенства Франции по теннису. В первом круге отбора к Ролан Гарросу - 2018 Илья в двух партиях уступил представителю Боливии Уго Дельену, посеянному на предварительной стадии грунтового мейджора под 22-м номером. Фактически весь матч Марченко был в роли догоняющего - в стартовой партии украинец дважды отыгрывался с брейка, но в концовке сета еще раз упустил собственную подачу. Во второй партии Илья отпустил соперника в еще более солидный отрыв и смог, разве что, немного сократить его. На победу в матче Уго Дельену понадобился 1 час и 20 минут игрового времени.


(22) Уго Дельен - Илья Марченко - 6:4, 6:2

Стоит отметить, что для Ильи Марченко этот поединок стал первым в текущем сезоне.  Уго Дельен во втором раунде квалификации Ролан Гарроса сыграет с Адамом Павлашеком.

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о 12:42
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