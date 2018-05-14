Леся Цуренко разгромно уступила Петре Мартич на старте турнира в Риме.

Петра Мартич - Леся Цуренко - 6:1, 6:2
Конечно, если судить по счету отчетного противостояния, да и вообще по сути самого матча, результат можно смело называть разгромом. С другой стороны, борьба на корте присутствовала, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что матч затянулся почти на 1 час и 40 минут игрового времени. Обычно встречи, в которых одна из соперниц выигрывает всего 3 гейма, заканчиваются гораздо быстрее. Сегодня шансы у Цуренко, конечно, не на победу, а на достойную борьбу, были. Вот только в ключевых моментах противостояния Мартич сыграла просто идеально, тогда как Леся своими шансами пользоваться отказывалась категорически.
Уже в первом гейме противостояния Цуренко добралась до брейк-поинта, но, понятное дело, им не воспользовалась. Тут же в затяжном гейме первый брейк в матче оформила Мартич, хотя Леся начала собственную подачу довольно неплохо - со счета 40:15. Тут же украинская теннисистка могла отыгрываться, но Петра снова защитила свой гейм с брейкового мяча.
В середине партии Цуренко наиграла еще на 2 брейк-поинта, но опять хорватская теннисистка была просто идеальна в критичный момент. Опять Мартич выцарапывает собственную подачу, а спустя минуту закрепляет перевес вторым брейком. Как думаете, с какого счета Цуренко упустила гейм? Правильно, снова ведя 40:15 на собственной подаче. После этого Петре оставалось лишь подать на победу в сете и она это сделала крайне уверенно - под ноль.
Второй сет начался в упорной борьбе, но опять стоит похвалить Мартич за то, как она действовала на важных мячах. Хорватская теннисистка повела с брейком, ликвидировала еще 2 брейк-поинта на собственной подаче, а потом и еще раз отличилась на приеме. На этот раз очень важный гейм на подаче Цуренко Петра выиграла с седьмого брейк-поинта. По сути, на этом, встречу можно было заканчивать. Леся отыграться не могла, Мартич уже не летела добивать соперницу уверенно выигрывая собственные геймы.
Теперь во втором раунде соревнований в Риме Петра Мартич сыграет с еще одной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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