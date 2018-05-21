понедельник, 21 мая 2018 г.

Гаэль Монфис потерпел поражение уже на старте соревнований в Лионе.

Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел преодолеть стартовый раунд домашних соревнований категории АТР-250 в Лионе, на которых он был посеян под 6-м номером. В первом раунде турнира Гаэль в трех партиях уступил немцу Максимилиану Мартереру, занимающему на данный момент 69-ю строчку мирового рейтинга. Монфис уверенно оставил за собой стартовый сет встречи, но затем позволил сопернику вернуться в игру и выиграть две последующие партии. На достаточно неожиданную победу Максимилиану Мартереру понадобилось чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


Максимилиан Мартерер - (6) Гаэль Монфис - 2:6, 6:4, 6:4

По стартовой партии встречи тяжело было даже предположить, что Гаэль Монфис столкнется хотя бы с какими-то трудностями. Французский теннисист уверенно начал поединок, повел с брейком в самом дебюте матча, мог быстро увеличить отрыв, но не воспользовался брейк-поинтом в 4-м гейме, но под занавес партии еще раз отличился на приеме и этим брейком поставил победную точку в первом отрезке противостояния.

В начале второго сета Монфис снова мог уходить в отрыв, но опять не реализовал брейковый мяч. А вот с середины этой партии Мартерер сначала выровнял игру, а потом и сам стал цепляться на приеме. Один гейм Гаэль с двойного брейк-поинта спас, но в концовке сета француз таки упустил собственную подачу и позволил сопернику удержать этот перевес.

Старт третьей партии получился для Монфиса совсем уж неудачным. Гаэль дважды упустил свою подачу, а потом при счете 1:5 даже позволил Максимилиану заработать первый матч-болл на приеме. Тот брейк-поинт Гаэль отыграл, гейм выиграл и даже сумел помешать немцу подать на победу с первой попытки. Но вот отыграть второй брейк Монфис уже не смог.

Теперь во втором раунде соревнований в Лионе Максимилиан Мартерер сыграет с британским теннисистом Камероном Норри.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 22:42
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)