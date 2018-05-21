Гаэль Монфис потерпел поражение уже на старте соревнований в Лионе.

Максимилиан Мартерер - (6) Гаэль Монфис - 2:6, 6:4, 6:4
По стартовой партии встречи тяжело было даже предположить, что Гаэль Монфис столкнется хотя бы с какими-то трудностями. Французский теннисист уверенно начал поединок, повел с брейком в самом дебюте матча, мог быстро увеличить отрыв, но не воспользовался брейк-поинтом в 4-м гейме, но под занавес партии еще раз отличился на приеме и этим брейком поставил победную точку в первом отрезке противостояния.
В начале второго сета Монфис снова мог уходить в отрыв, но опять не реализовал брейковый мяч. А вот с середины этой партии Мартерер сначала выровнял игру, а потом и сам стал цепляться на приеме. Один гейм Гаэль с двойного брейк-поинта спас, но в концовке сета француз таки упустил собственную подачу и позволил сопернику удержать этот перевес.
Старт третьей партии получился для Монфиса совсем уж неудачным. Гаэль дважды упустил свою подачу, а потом при счете 1:5 даже позволил Максимилиану заработать первый матч-болл на приеме. Тот брейк-поинт Гаэль отыграл, гейм выиграл и даже сумел помешать немцу подать на победу с первой попытки. Но вот отыграть второй брейк Монфис уже не смог.
Теперь во втором раунде соревнований в Лионе Максимилиан Мартерер сыграет с британским теннисистом Камероном Норри.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий