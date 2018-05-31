Гарбинье Мугуруса спокойно выходит в третий раунд Ролан Гарроса.

(3) Гарбинье Мугуруса - (WC) Фиона Ферро - 6:4, 6:3
После довольно спокойного дебюта встречи именно Фиона сумела первой зацепиться на приеме и создать некоторые трудности Мугурусе. Гарбинье пришлось спасать собственную подачу с брейк-поинта, с чем испанская теннисистка успешно справилась. Тут же 3-я ракетка мира решила поддавить на соперницу и сама заработала тройной брейк-поинт. Ферро два мяча отыграла, но в итоге с третьей попытки Мугуруса таки оформила брейк.
Правда, подкрепить успех собственной выигранной подачей Гарбинье не сумела. Фиона моментально вернулась в борьбу, но равновесие в счете снова продержалось недолго. В следующем же гейме Мугуруса опять повела с брейком и это преимущество испанская теннисистка удержала уже до самого конца стартовой партии.
Обмен быстрыми брейками произошел и в начале второго сета. Снова Мугуруса оказалась в роли лидера, но закрепить успех выигранной собственной подачей не смогла. Правда, с середины партии Гарбинье уже очень уверенно перехватила инициативу, оформила еще 2 брейка и спокойно шагнула в третий раунд Ролан Гарроса. В нем испанская теннисистка сыграет с победительницей матча между Самантой Стосур и Анастасией Павлюченковой.
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