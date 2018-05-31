четверг, 31 мая 2018 г.

Гарбинье Мугуруса спокойно выходит в третий раунд Ролан Гарроса.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса преодолевает стадию второго круга Ролан Гарроса - 2018, на котором она получила 3-й номер посева. В двух партиях Гарбинье переиграла местную теннисистку Фиону Ферро, стартовавшую в основной сетке грунтового Турнира Большого Шлема напрямую благодаря wild card от организаторов. Фиона, которая является лишь представительницей третьей сотни мирового рейтинга, а именно, занимает 257-ю строчку классификации, пыталась навязать именитой сопернице настоящую борьбу. В целом Ферро в этом преуспела, хотя и было видно, что Мугуруса действует с большим запасом. На победу в матче Гарбинье понадобилось чуть менее полутора часов игрового времени.


(3) Гарбинье Мугуруса - (WC) Фиона Ферро - 6:4, 6:3

После довольно спокойного дебюта встречи именно Фиона сумела первой зацепиться на приеме и создать некоторые трудности Мугурусе. Гарбинье пришлось спасать собственную подачу с брейк-поинта, с чем испанская теннисистка успешно справилась. Тут же 3-я ракетка мира решила поддавить на соперницу и сама заработала тройной брейк-поинт. Ферро два мяча отыграла, но в итоге с третьей попытки Мугуруса таки оформила брейк.

Правда, подкрепить успех собственной выигранной подачей Гарбинье не сумела. Фиона моментально вернулась в борьбу, но равновесие в счете снова продержалось недолго. В следующем же гейме Мугуруса опять повела с брейком и это преимущество испанская теннисистка удержала уже до самого конца стартовой партии.

Обмен быстрыми брейками произошел и в начале второго сета. Снова Мугуруса оказалась в роли лидера, но закрепить успех выигранной собственной подачей не смогла. Правда, с середины партии Гарбинье уже очень уверенно перехватила инициативу, оформила еще 2 брейка и спокойно шагнула в третий раунд Ролан Гарроса. В нем испанская теннисистка сыграет с победительницей матча между Самантой Стосур и Анастасией Павлюченковой.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 13:49
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)