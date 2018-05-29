вторник, 29 мая 2018 г.

Гарбинье Мугуруса переиграла Светлану Кузнецову на старте Ролан Гарроса - 2018.

Гарбинье Мугуруса выходит во второй раунд Открытого Первенства Франции по теннису. В одном из центральных поединков стартового круга испанская теннисистка, выигрывавшая Ролан Гаррос в 2016-м году, в двух партиях переиграла чемпионку 2009-го года россиянку Светлану Кузнецову, занимающую на данный момент 43-ю строчку мирового рейтинга. Сложнейший стартовый сет Гарбинье выцарапала у соперницы на тай-брейке, правда на самом тае Кузнецова не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Во второй партии перевес Мугурусы был уже более чем очевидным. На победу в матче Гарбинье потратила почти 2 часа и 10 минут игрового времени.


(3) Гарбинье Мугуруса - Светлана Кузнецова - 7:6(0), 6:2

Начало встречи между двумя чемпионками Ролан Гарроса, которых жребий свел уже на старте текущего Турнира Большого Шлема, осталось за Светланой Кузнецовой. Россиянка в первом же гейме сумела вырваться вперед с брейком и вполне могла несколько раз даже упрочить лидерство. Мугуруса в двух геймах отыгрывалась с брейк-поинтов у соперницы, но в середине партии уже сама испанская теннисистка зацепилась на приеме и восстановила равновесие в счете.

Спустя несколько минут Кузнецова снова повела в счете с выигранным на приеме геймом, но вот подать на победу в партии россиянка не сумела. Тут еще и погода снова вмешалась в планы организаторов, правда вынужденный перерыв из-за дождя затянулся не на долго. Сразу после возобновления игры Мугуруса выиграла тай-брейк стартовой партии, причем победа далась Гарбинье в сухую - 7:0.

По ходу второй партии Светлана уже откровенно сдала свои позиции. Мугуруса достаточно быстро оказалась в роли лидера и не просто удержала свой перевес до конца встречи. Еще одним брейком испанская теннисистка поставила победную точку во всем противостоянии.

Во втором раунде Ролан Гарроса - 2018 Гарбинье Мугуруса сыграет с француженкой Фионой Ферро.

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о 15:46
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