Гарбинье Мугуруса переиграла Светлану Кузнецову на старте Ролан Гарроса - 2018.

(3) Гарбинье Мугуруса - Светлана Кузнецова - 7:6(0), 6:2
Начало встречи между двумя чемпионками Ролан Гарроса, которых жребий свел уже на старте текущего Турнира Большого Шлема, осталось за Светланой Кузнецовой. Россиянка в первом же гейме сумела вырваться вперед с брейком и вполне могла несколько раз даже упрочить лидерство. Мугуруса в двух геймах отыгрывалась с брейк-поинтов у соперницы, но в середине партии уже сама испанская теннисистка зацепилась на приеме и восстановила равновесие в счете.
Спустя несколько минут Кузнецова снова повела в счете с выигранным на приеме геймом, но вот подать на победу в партии россиянка не сумела. Тут еще и погода снова вмешалась в планы организаторов, правда вынужденный перерыв из-за дождя затянулся не на долго. Сразу после возобновления игры Мугуруса выиграла тай-брейк стартовой партии, причем победа далась Гарбинье в сухую - 7:0.
По ходу второй партии Светлана уже откровенно сдала свои позиции. Мугуруса достаточно быстро оказалась в роли лидера и не просто удержала свой перевес до конца встречи. Еще одним брейком испанская теннисистка поставила победную точку во всем противостоянии.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2018 Гарбинье Мугуруса сыграет с француженкой Фионой Ферро.
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