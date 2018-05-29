Рафаэль Надаль начинает защиту титула на Ролан Гарросе с трудовой победы над Симоне Болелли.

(1) Рафаэль Надаль - (LL) Симоне Болелли - 6:4, 6:3, 7:6(9)
Вот казалось бы, проблем у Рафаэля Надаля в стартовом матче быть не должно. Ни в тот момент, когда соперником испанского теннисиста еще был Александр Долгополов, ни в тот, когда место украинца в сетке занял лаки лузер Симоне Болелли. Итальянец, конечно, спортсмен невероятно опытный, но на данный момент уровень его тенниса серьезно просел. И даже тот факт, что он уже провел на кортах Ролан Гарроса парочку матчей в квалификации, не должен был смущать. Кто-кто, а Рафа покрытие в Париже знает замечательно, каждый комочек грунта ему прекрасно знаком.
Рафа начал встречу без особой спешки, но уже, фактически, в начале поединка Болелли пришлось серьезно напрячься, чтобы защитить собственную подачу. Симоне доигрался до тройного брейк-поинта у соперника, но в итоге Надаль уйти в отрыв не сумел - за итальянским теннисистом остались 5 последующих розыгрышей. Собственные подачи испанец держал более чем уверенно, Болелли о брейк-поинтах даже и не мечтал. Но и полагаться только на свои геймы Надаль не стал - в самой концовке партии он еще раз зацепился на приеме и именно брейком оформил победу в стартовом отрезке матча.
Вроде бы, все шло по плану, но уже в самом начале второй партии Рафаэль оказался в роли догонящего. Упущенную подачу Надаль в середине сета мог как ликвидировать, так и еще более ухудшить собственное положение - в одном из геймов испанцу пришлось отыгрываться с брейк-поинта. Но вторую половину партии Рафа провел уже совсем по другому. Со счета 1:3 испанец выиграл 5 геймов подряд, дважды отличился на приеме и повел 2:0 по сетам.
Проигранный в начале третьей партии гейм на собственной подаче, учитывая опыт предыдущего сета, не слишком смутил болельщиков Надаля. Больше пугала погода, которая в итоге, так и не дала доиграть матч вчера. Сегодня же, после возобновления игры, Рафаэль быстро восстановил равновесие в счете и окончательно успокоил поклонников. Наверное, и самого себя в том числе. В середине партии Болелли снова зацепился на приеме и Рафа ушел сначала с тройного скрытого сет-болла у соперника, а потом и еще один брейк-поинт отыграл. Но это все мелочи, по сравнению с тем, что творилось на тай-брейке.
Надаль проигрывал сразу с двумя мини-брейками, один отыграл, но все равно позволил сопернику добраться до тройного уже вполне реального сет-болла. Вот тут Болелли и дрогнул - Рафа отыгрался, потом ликвидировал еще один сет-поинт у итальянца, ну а дальше уже сам потихоньку стал добираться до матч-боллов. С третьей попытки Надаль таки поставил точку в противостоянии.
Старт Рафы на Ролан Гарросе можно признать достаточно непростым. С другой стороны, большего, кроме как победы в трех партиях, от Надаля требовать сейчас и не стоит. Все важнейшие встречи у испанца еще впереди. Например, во втором раунде с Гвидо Пельей может быть даже сложнее.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий