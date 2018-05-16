Рафаэль Надаль отдает лишь 1 гейм своему стартовому сопернику в Риме.

(1) Рафаэль Надаль - Дамир Джумхур - 6:1, 6:0
Можно придумать достаточно эпитетов для того, чтобы немного понагнетать ситуацию вокруг этого матча. Во-первых, можно придумать, что поражение от Доминика Тима в Мадриде настолько разозлило Надаля, что он настроился в Риме выносить всех соперников буквально вперед ногами. Можно предположить, что так на Рафу повлияла потеря первой строчки мирового рейтинга, которую он кровь из носу хочет вернуть себе уже по итогам текущей недели. Но, на самом деле, все намного проще. Сегодня Надаль был на голову сильнее соперника и, если бы это было нужно, Рафаэль отвесил бы Джумхуру и две баранки.
Итак, во-первых, у Надаля отменно работала подача. Джумхур сумел за весь поединок взять всего 8 розыгрышей на приеме, но ни разу боснийский теннисист не добрался даже до счета ровно в геймах испанца. Как вы понимаете, о брейк-поинтах у Дамира говорить и вовсе не приходится. Во-вторых, не особо выжимая из себя все соки, фактически в тренировочном режиме, Рафаэль доминировал на корте на протяжении всего матча. Не включая никаких высоких передач Надаль выигрывал очко за очком, гейм за геймом.
Без какого-либо сопротивления Джумхура Рафаэль повел в стартовой партии сразу с двумя брейками и даже добрался до сет-болла в следующем гейме на приеме. Над Дамиром повисла опасность баранки и босниец приложил таки усилия для того, чтобы ее избежать. Рафа не особо сопротивлялся, позволил Джумхуру взять первый в матче гейм, но тут же добил его подачей на сет.
Во второй партии уже даже видимости борьбы не было заметно. 6 уверенно выигранных геймов от Надаля и, даже по сути не войдя толком в игру, Рафаэль проходит в третий раунд турнира в Риме. В нем испанцу предстоит сыграть с победителем матча между Робином Хаазе и Денисом Шаповаловым.
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