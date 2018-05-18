Рафаэль Надаль добился волевой победы над Фабио Фоньини в четвертьфинале Мастерса в Риме.

(1) Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини - 4:6, 6:1, 6:2
Перед матчем Рафаэль Надаль рассказывал прессе о том, что для победы над Фабио Фоньини от него потребуется теннис высочайшего уровня. Рафа говорил, что ему нужно будет выложиться на корте по полной программе, но до начала поединка казалось, что испанец попросту немного льстит сопернику. Все-таки лидер посева являлся явным фаворитом этого четвертьфинального противостояния. Но на самом деле Фоньини действительно сумел доставить некоторые трудности Надалю и даже выиграть у него стартовый сет. Правда, когда Рафаэль включил действительно приближенные к максимальным обороты, Фабио попросту посыпался.
Начинался поединок достаточно неплохо для испанского теннисиста. После разведки, которая заняла буквально парочку геймов, Рафаэль зацепился на приеме и не отпустил соперника. Фоньини бодался, как мог, но уже с первого брейк-поинта Надаль ушел в отрыв. Неожиданно в середине стартового сета Рафа подсел и провалил собственный гейм. Фоньини заработал тройной брейк-поинт и не поверил своему счастью. Надаль выпутался из сложнейшей ситуации, но подачу не взял - с четвертой попытки Фабил таки оформил обратный брейк.
На этом все самое интересное в партии только началось. Через несколько минут итальянский теннисист уже вел с геймом на приеме в активе. Забуксовка Надаля продолжилась и на этот раз Рафа упустил собственный гейм с первого же брейк-поинта. Казалось, что испанец должен кинуть все силы на то, чтобы помешать сопернику подать на партию, но Фоньини уже не выпустил победу в сете из собственных рук - Рафаэль в том гейме на приеме выиграл всего 1 розыгрыш.
Честно говоря, в сенсацию даже после стартовой партии верилось с трудом. У Надаля, это было очевидно, оставались солидные резервы для усиления игры, и Рафа их использовал. Со второго сета у Фоньини так и не возникло больше ни единого шанса на приеме, а вот испанец в геймах на подаче соперника действовал лихо и агрессивно. Рафаэль быстро уходил в отрыв, а потом добивал оппонента еще одним брейком. В итоге, за два оставшихся сета Фабио выиграл всего 3 гейма. На корте итальянца, по сути, в этой части матча, видно не было.
Теперь в полуфинале Мастерса в Риме Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между Кеи Нишикори и Новаком Джоковичем.
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