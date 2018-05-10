Рафаэль Надаль снова побеждает в двух партиях и выходит в четвертьфинал Мастерса в Мадриде.

(1) Рафаэль Надаль - (13) Диего Шварцман - 6:3, 6:4
Осознать достижение Рафаэля Надаля в данную конкретную минуту достаточно сложно. Рафа установил новый рекорд по количеству выигранных подряд сетов на одном покрытии, который держался 34 года именно сейчас. Не в то время, когда он был молод, полон сил и точно так же уничтожал соперников на любимом грунте. А сейчас, когда многим казалось, что Надалю не под силу будет пройти на одном дыхании серию турниров и удержать первую строчку мирового рейтинга. Конечно, с задачей испанец ещё не справился, но сам факт того, что вот уже 50 сетов на грунте Рафа не знает горечи поражений в сетах, впечатляет.
Мог ли Диего Шварцман прервать эту фантастическую серию Надаля? Чего греха таить, этот аргентинец в последнее время показывает очень качественный теннис и матч для Рафы простым уж точно не получился. Но при всем этом у Диего шансов даже на выигранный сет попросту не было. Были у Рафаэля и спады, например, когда он по ходу второй партии не удержал перевес с брейком, но мысль о том, что Надаль все контролирует и может в любой момент прибавить, честно говоря, просто не покидала.
Так ведь оно и случилось. Только Шварцман поднял голову и выровнял ситуацию в счёте, как тут же Рафа оформил ещё один брейк и сразу подал на матч. Подал чётко и уверенно, хотя ещё недавно именно с финальной точкой у Надаля порой возникали серьёзные проблемы.
Впереди у Рафаэля матч с Домиником Тимом. Соперник, наверное, куда серьезнее, но серия вполне может продолжаться.
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