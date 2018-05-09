Рафаэль Надаль начинает выступления в Мадриде с разгрома Гаэля Монфиса.

(1) Рафаэль Надаль - Гаэль Монфис - 6:3, 6:1
Основной фаворит не только Мастерса в Мадриде, но и всего грунтового сезона испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно начинает выступления на домашнем турнире АТР-1000. Несмотря на то, что стартовый соперник Рафе выпал совсем не простой, лидер текущего мирового рейтинга не затратил ни капли лишних сил на то, чтобы пробиться в третий круг. Монфис, конечно, тоже не показал лучшего тенниса в виду совсем не боевой формы, но ведь и Надаль не дал сопернику показать все, на что он способен.
А ведь начало встречи сложилось для Надаля крайне непросто. Уже в стартовом гейме Рафе пришлось спасать свою подачу с брейк-поинта. Испанец справился, а уже через несколько минут и сам повел с геймом на приёме в активе. Чтобы защитить брейк Рафаэлю снова пришлось попотеть - Монфис опять навязал борьбу, но не реализовал ещё два брейковых мяча.
Удивительно, но эти 3 брейк-поинта в самом начале встречи, так и остались для Гаэля последними в матче. Надаль вкатился в игру и остановить его французу было уже не под силу. В первой партии Монфис еще хоть немного держался, а во втором сете уже вовсе посыпался. Три брейка от Рафы, и никакой борьбы на подаче испанца.
Теперь в третьем раунде Мастерса в Мадриде Рафаэль Надаль сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.
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