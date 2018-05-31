Рафаэль Надаль разгромил Гвидо Пелью во втором раунде Ролан Гарроса.

(1) Рафаэль Надаль - Гвидо Пелья - 6:2, 6:1, 6:1
Если многим показалось, что в стартовом матче на Ролан Гарросе против Симоне Болелли Рафаэль Надаль экономил силы, что и привело к некоторым проблемам в концовке поединка, то сегодня в адрес испанского теннисиста уж точно никаких вопросов не может быть. Конечно, Рафа не выжимал из себя максимума. Что там, похоже, что даже половины собственных возможностей Надаль сегодня не продемонстрировал, но Гвидо Пелья проиграл эту встречу еще до выхода на корт. Напрячь соперника аргентинец сумел лишь однажды, да и то, не так много в этой пробуксовке Рафы заслуг самого Пельи.
Вот именно начало встречи получилось немного проблематичным для Надаля. Рафа начал матч так, будто еще не закончилась разминка и сразу же доигрался до тройного брейк-поинта на собственной подаче. Испанец отыгрался, ликвидировал и четвертый брейковый мяч в гейме и защитил подачу. А вот теперь, самое интересное - до конца матча Пелья до брейк-поинтов больше не добирался.
Этот стартовый гейм, конечно, немного взбодрил Надаля. Немного разведки и с середины первого сета Рафаэль как прибрал инициативу к собственным рукам, так ее больше и не отпускал. Пелья, собственно говоря, и не поднял головы. Гвидо бодался, брыкался, старался, но очков это ему попросту не приносило.
Так, в стартовом сете Надаль со счета 2:2 взял 4 гейма подряд, оформив сразу 2 брейка. Серию Рафа продолжил в начале второй партии, когда добился еще двух успехов на приеме, доведя сразу же счет до - 5:0. Получается, что на стыке сетов испанец оставил за собой 9 геймов подряд. И ведь шансов на успех у Пельи попросту не просматривалось. В третьем сете Надаль даже скрытую баранку успел оформить - Гвидо взял стартовый гейм партии на собственной подаче, а потом проиграл 6 последующих.
Надаль был хорош, но на фоне такого соперника по-другому Рафаэль выглядеть попросту не мог. В третьем раунде испанцу предстоит сыграть с Ришаром Гаске, который на грунте откровенно не блещет, но в любом случае попытается выложиться на максимум перед родной публикой.
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