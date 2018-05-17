четверг, 17 мая 2018 г.

Рафаэль Надаль обыграл Дениса Шаповалова и шагнул в четвертьфинал Мастерса в Риме.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно выходит в 1/4 финала Мастерса в Риме, на котором он получил 1-й номер посева. На стадии третьего круга Рафа достаточно легко переиграл молодого, но уже звездного канадского спортсмена Дениса Шаповалова, занимающего на данный момент 29-ю строчку мирового рейтинга. Шаповалов в стартовой партии еще пытался бороться и выпутывался, порой, из безнадежных ситуаций. Но во втором сете перевес Надаля стал более чем очевидным. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.


(1) Рафаэль Надаль - Денис Шаповалов - 6:4, 6:1

Денис Шаповалов уже заставил говорить про себя всю теннисную общественность, причем канадский теннисист пофеерил в этом году даже на грунте, добравшись до полуфинала Мастерса в Мадриде, так что готовился к поединку Надаль с полной выкладкой и ответственностью. Настрой Рафы был заметен уже с первых розыгрышей и именно такого напора Шаповалов попросту не выдержал. Все-таки не хватает Денису еще опыта игры под столь солидным давлением. Хотя, до некоторых пор канадец, действительно, держался молодцом.

Уже в стартовом гейме противостояния Рафаэль добрался до брейк-поинтов, но Шаповалов сначала спасся с двойного брейкового мяча, а потом и еще одну возможность соперника для успеха на приеме ликвидировал. Надаль продолжил гнуть свою линию и в следующем гейме на подаче канадского теннисиста и на этот раз тот факт, что Денис таки выцарапал победу в гейме, смело можно называть героизмом. Канадец отыграл уже целых 5 брейк-поинтов, но снова подачу удержал.

А что же Шаповалов мог предложить Надалю на приеме. Да, ровным счетом, ничего. Забегая наперед, скажу, что Рафа не позволил сопернику не то чтобы до брейк-поинтов добраться. Даже одно выигранное очко в гейме было для Дениса настоящим счастьем. Рафа отрабатывал свои геймы на высочайшем уровне - три первые подачи в матче Надаль и вовсе выиграл под ноль, так что за этот компонент игры испанцем можно только восхищаться.

В тот момент, когда казалось, что стартовый кризис у Шаповалова прошел и подача стала работать довольно неплохо и у него, подоспел брейк в исполнении Надаля. В середине партии Рафа не стал разбрасываться шансами и воспользовался первым же брейк-поинтом в том гейме. На этом в первом сете, в принципе, все. Испанец спокойно довел сет до победы, так и не позволив Денису создать хотя бы видимость борьбы за обратный брейк.

Ну а на вторую партию запала Шаповалову не хватило. Канадский теннисист уже не мог героически выпутываться из сложных ситуаций, да и сам Рафа куда четче действовал на важных мячах. Быстрый брейк под ноль, закрепление перевеса в середине партии и точка в матче, поставленная еще одним выигранным на приеме геймом - таков был сценарий победы Надаля во втором сете.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Риме Рафаэль Надаль сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.

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о 18:33
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