воскресенье, 20 мая 2018 г.

Рафаэль Надаль в напряженной борьбе одолел Александра Зверева в финале Мастерса в Риме.

Рафаэль Надаль становится триумфатором соревнований категории Мастерс в Риме и, таким образом, возвращает себе первую строчку мирового рейтинга. В финале турнира в столице Италии Рафа в трех партиях переиграл немца Александра Зверева, который был посеян на соревнованиях под 2-м номером. В стартовой партии Надаль учинил сопернику настоящий разгром, но во втором сете уже Зверев захватил инициативу и отдал испанцу лишь 1 гейм. Александр даже повел с брейком в решающей партии, но не сумел удержать перевес. В середине сета Рафаэль отыгрался, затем оформил еще один успех на приеме и тут же подал на чемпионство. На победу в финале Мастерса в Риме Рафаэлю Надалю понадобилось чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.


(1) Рафаэль Надаль - (2) Александр Зверев - 6:1, 1:6, 6:3

 Итак, Рафаэль Надаль прервал фантастическую победную серию Александра Зверева, которая остановилась на отметке в 13 матчей. В эту серию уместились титулы в Мюнхене и, что куда важнее, Мадриде, ну и достаточно уверенная поступь к финалу Мастерса в Риме. Блестящая форма немца даже заставляла некоторых считать его фаворитом финала, а ещё более горячие головы и вовсе говорили о том, что вот он, появился человек, который сдвинет Надаля с грунтового трона. Дворцовый переворот, как видим, откладывается, как минимум, до Парижа. Зверев вырос в топового теннисиста, но до статуса "короля" ему ещё работать и работать.

Хотя, матч Саша начал очень дерзко. Уже в стартовом гейме, не без помощи, правда, самого Надаля, немецкий теннисист заработал тройной брейк-поинт, который с последней попытки и реализовал. Брейк заставил Надаля проснуться раньше, нежели он себе планировал, ну а Александр, то ли перегорел, то ли перемудрил с планом на игру. В любом случае то, что мы видели на корте в его исполнении в стартовой партии, грозную силу уж совсем не напоминало.

Рафаэль же вернулся в игру моментально.  Снова тройной брейк-поинт, вот только испанец пользуется первым же шансом на обратный брейк. Как бы, доказывая тот факт, что стартовый провал на собственной подаче был случайностью, Надаль берет под ноль свой следующий гейм, а через минуту уже сам вырывается вперёд. Зверев, вроде, и не поплыл окончательно, но блеск в глазах исчез и в этом немного упадническом настроении немец ещё раз проиграл собственную подачу и получил скрытую баранку в стартовом сете.

Но вот на второй сет теннисисты вышли так, как будто они не только половинами корта поменялись, но и ролями в матче. Зверев, может понимая, что ему нечего терять, снова заиграл, причём на собственной подаче, которую в прошлом сете немец не защитил ни разу, Александр действовал просто безукорительно. Ну а Рафаэль оказался попросту не готов к такому повороту событий и уже сам потихоньку расклеивался, естественно в игровом, а не в моральном плане. В последнем смысле сломать Рафу просто невозможно - еще раз доказано этим конкретным матчем.

После двух брейков в исполнении Зверева Надаль с баранки в сете, конечно, ушёл. Это было уже похоже чуть ли не на дело принципа. Но сет оказался проигран с тем же разгромным счётом, что и соперником получасом ранее. Да и по игре к испанцу оставалось много вопросов. Тем более, что третью партию Рафа снова начал с упущенной подачи.

Зверев, вроде бы, отрабатывал свои геймы достаточно спокойно, но затем случилась середина партии и...  На первую роль вышел Рафа. Аккурат вовремя, чтобы спасти матч. Со счета 1:3 в решающем сете Надаль берет 5 геймов подряд, оформив сразу 2 брейка, и забирает очередной титул.

После матча Александр скажет, что сегодня все увидели почему Рафу считают лучшим грунтовиком в истории. Надаль ответил комплиментом: мол, в сегодняшней встрече он был в паре очков от поражения. Сколько бы розыгрышей ни оставалось выиграть Звереву до трофея, свой 32-й Мастерс в карьере выигрывает именно Рафаэль Надаль. И если после Мадрида ещё были какие-то вопросы, то сейчас можно уверенно сказать - перед Ролан Гарросом Рафа почти в полном порядке.

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о 21:12
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