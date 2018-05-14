Кеи Нишикори справился с Фелисиано Лопезом на старте Мастерса в Риме.

Японский теннисист Кеи Нишикори с непростой, но при этом двухсетовой победы, начинает выступления на соревнованиях категории Мастерс в Риме. На стадии первого круга Кеи переиграл испанского спортсмена Фелисиано Лопеза, занимающего на данный момент 33-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии теннисисты обошлись без брейков, хотя у того же Нишикори было несколько возможностей взять подачу соперника, в том числе и сет-болл на приеме. В итоге, победу в партии Кеи оформил на тай-брейке. В самом начале второй партии японец вырвался вперед с брейком, но в середине сета позволил сопернику отыграться. Правда, тут же Нишикори восстановил перевес и довел поединок до победы. На выход во второй раунд соревнований в Риме Кеи Нишикори потратил 1 час и 50 минут игрового времени.
Кеи Нишикори - Фелисиано Лопез - 7:6(5), 6:4
Во втором раунде Мастерса в Риме Кеи Нишикори сыграет с 3-м номером посева соревнований болгарским теннисистом Григором Димитровым.
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