Джон Изнер зачехлил ракетку в четвертьфинале турнира в Лионе.

Американец Джон Изнер, который на соревнованиях категории АТР-250 в Лионе был посеян под 2-м номером, не сумел преодолеть четвертьфинальную стадию турнира. В двух партиях Джон уступил британскому теннисисту Кэмерону Норри, занимающему на данный момент лишь 102-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете теннисисты уверенно держали собственные подачи, а единственный брейк-поинт заработал, но не сумел реализовать, как раз Изнер. Правда, тай-брейк американец провалил, выиграв на нем лишь 1 розыгрыш. В дебюте второй партии Норри, наконец, оформил первый в матче брейк, который, в итоге, и стал решающим. На выход в полуфинал турнира в Лионе Кэмерон Норри потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
Кэмерон Норри - (2) Джон Изнер - 7:6(1), 6:4
Теперь в полуфинале турнира в Лионе Кэмерон Норри сыграет с победителем матча между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и французом Жилем Симоном.
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