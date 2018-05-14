Виктория Азаренко с баранкой проиграла Наоми Осаке на старте турнира в Риме.

Наоми Осака - Виктория Азаренко - 6:0, 6:3
Напор Наоми Осаки, понятное дело, известен в туре всем. Так что Виктория Азаренко должна была прекрасно понимать, чего ей следует ожидать от стартовой соперницы в Риме. Но на деле белорусская теннисистка к столь активной игре в исполнении Наоми оказалась просто не готовой и, фактически, весь стартовый сет ушел у Азаренко на то, чтобы и к сопернице присмотреться, и собственную игру хотя бы попытаться наладить.
Осака очень четко подавала, не позволяя в собственных геймах даже минимальной слабины. От того у Виктории так и не случилось в стартовом сете ни одного брейк-поинта. Со своими же подачами у Азаренко была просто беда. Первый гейм - 0:40, один отыгранный брейк-поинт, но проигрыш подачи. Второй гейм - 0:40 и уже без какой-либо борьбы отданная под ноль подача. Разве что уже при счете 0:5 Вика попыталась уйти с баранки, но и тут Наоми с третьего сет-болла таки поставила точку в разгромной партии.
Белорусская теннисистка бороться не бросила и даже повела с быстрым брейком в начале второго сета. Не скажу, что Виктория завладела инициативой, но выглядеть стала она чуть лучше и напористей. Стала хоть немного лучше работать подача, да и просто хорошие и острые удары начали проходить с куда большей вероятностью. И вот тут, к чести Осаки, стоит отметить, что она сыграла грамотно - перетерпела и не посыпалась. Методично Наоми сначала ликвидировала отставание в середине партии, а потом и второй брейк подряд оформила.
Очень показательным был последний гейм матча. Виктория вполне могла спастись, но не реализовала сначала двойной брейк-поинт, а потом и еще один брейковый мяч. При счете 40:15 на приеме в пользу Азаренко белорусская теннисистка и вовсе отличный шанс на брейк упустила - Вика пробивала с хавкорта, мяч был на удобной высоте, но не хватило силы и остроты удара - Наоми не просто добежала, а и ответила отличной свечкой. Ну а в целом в сложные моменты Осаку прилично выручала подача, во многом благодаря которой она и выпуталась из сложной ситуации и таки оформила победу во встрече не затягивая с финальным геймом.
Теперь у Наоми Осаки еще более сложное испытание. Во втором раунде соревнований в Риме японской теннисистке играть против лидера мирового рейтинга румынки Симоны Халеп.
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