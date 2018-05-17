Алена Остапенко становится четвертьфиналисткой турнира в Риме.

Представительница Латвии Алена Остапенко пробивается в 1/4 финала соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. На стадии третьего круга Алена, которая получила на турнире 5-й номер посева, в сложнейшей трехсетовой борьбе переиграла британскую теннисистку Йоханну Конту, занимающую на данный момент 22-ю строчку мирового рейтинга. Остапенко попросту провалила стартовый сет, но в дальнейшем выровняла игру и добилась побед в двух последующих партиях с минимальным перевесом. На победу в противостоянии Алена Остапенко потратила почти 2 часа и 20 минут игрового времени.
(5) Алена Остапенко - Йоханна Конта - 2:6, 6:3, 6:4
Теперь в 1/4 финала соревнований в Риме Алена Остапенко ждет победительницу матча между Марией Шараповой и Дарьей Гавриловой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий