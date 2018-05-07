понедельник, 7 мая 2018 г.

Бенуа Пэр выбил Люку Пуйе уже в первом раунде Мастерса в Мадриде.

Бенуа Пэр оставил за собой французское дерби на старте соревнований категории Мастерс в Мадриде. В первом раунде турнира Бенуа оформил достаточно уверенную победу над своим соотечественником Люкой Пуйе, посеянным на соревнованиях под 15-м номером. На выход во второй раунд Мастерса в Мадриде Бенуа Пэр потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.



Бенуа Пэр - (15) Люка Пуйе - 6:2, 6:3

Ударным для Бенуа Пэра выдался отрезок в концовке стартовой партии - начале второго сета. Со счета 2:2 в первом сете Бенуа удалось выиграть сразу 7 геймов подряд, чего ему хватило не только для победы в стартовом отрезке встречи, но и на то, чтобы повести с брейком по ходу второго сета.

В середине второй партии Пуйе отставание ликвидировал, но ближе к завершению партии Люка снова упустил собственную подачу. 15-й номер посева и тут вполне мог вернуться в борьбу, но при подаче соперником на матч не сумел воспользоваться сразу двумя брейк-поинтами.

Теперь во втором раунде Мастерса в Мадриде Бенуа Пэр сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

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о 14:42
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