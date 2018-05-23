Анастасия Павлюченкова становится четвертьфиналисткой соревнований в Страсбурге.

Анастасия Павлюченкова выигрывает российское дерби на стадии второго круга соревнований в Страсбурге. В борьеб за выход в четвертьфинал турнира, на котором Анастасия посеяна под 3-м номером, Павлюченкова в двух партиях переиграла свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву, занимающую на данный момент 81-ю строчку мирового рейтинга. Судьбу стартового сета решил единственный брейк в исполнении Насти, а вот по ходу второй партии Павлюченкова даже уступала с упущенной подачей. Но с середины сета Павлюченкова соорудила настоящий переворот в ходе игры, дважды отличилась на приеме и за полтора часа игрового времени оформила выход в четвертьфинал турнира.
(3) Анастасия Павлюченкова - Наталья Вихлянцева - 6:4, 6:4
На стадии 1/4 финала соревнований в Страсбурге Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Казахстана Зариной Дияс.
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