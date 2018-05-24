Сэм Куэрри не смог выйти в четвертьфинал турнира в Женеве.

Американские теннисисты подтверждают, что грунтовое покрытие - не их конек. Следом за Джоном Изнером, который зачехлил ракетку в четвертьфинале турнира в Лионе, проиграл свой матч, правда только второго круга в Женеве, Сэм Куэрри. Лидер посева соревнований на тай-брейке решающего сета уступил аргентинскому теннисисту Гвидо Пелье, занимающему на данный момент 81-ю строчку мирового рейтинга. Гвидо оформил единственный брейк в концовке стартовой партии, а потом вырвался вперед с геймом на приеме по ходу второго сета. Куэрри отыгрался и даже оставил за собой этот отрезок матча на тай-брейке. Но вот тай решающей партии, которая прошла уже без проигранных кем-либо из спортсменов подач, оставил за собой Пелья. На выход в четвертьфинал соренований в Женеве аргентинский теннисист потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
Гвидо Пелья - (1) Сэм Куэрри - 7:5, 6:7(6), 7:6(4)
В четвертьфинале соревнований в Женеве Гвидо Пелья сыграет с еще одним американским теннисистом Стивом Джонсоном.
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